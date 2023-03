Invloedrijk tijdschrift: “President Xi Jinping zegt dat hij China aan het voorbereiden is op oorlog”

De Chinese president Xi Jinping zegt dat hij zijn land aan het klaarmaken is voor oorlog. Dat meldt het invloedrijke Amerikaanse tijdschrift ‘Foreign Affairs’. Het thema dook deze maand op in vier verschillende toespraken van Xi tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement en zijn hoogste politieke adviesorgaan. “Durf te vechten”, zei hij onder meer aan zijn generaals.

In zijn toespraken noemde Xi de VS de vijand van China, spoorde hij privébedrijven aan om te investeren in de militaire en strategische doelen van China en herhaalde hij dat het verenigen van het moederland (lees: China en Taiwan) essentieel is om “de grote verjonging van het Chinese volk” te bereiken. Westerse landen zouden China klein proberen te houden en dat zou de belangrijkste oorzaak zijn van de huidige problemen van China.

“De komende tijd zullen de risico’s en uitdagingen waar we voor staan ​​alleen maar groter en ernstiger worden”, waarschuwde hij. “Alleen als alle mensen hetzelfde denken, samen hard werken, elkaar helpen, zich verenigen als één, durven vechten én daar goed in zijn, kunnen ze nieuwe en grotere overwinningen blijven behalen.”

Defensiebudget

En dat was niet het enige. De Chinese regering kondigde ook een stijging van 7,2 procent in haar defensiebudget aan en plannen om China minder afhankelijk te maken van graanimport en technologie uit andere landen. China is nu nog voor meer dan een derde van zijn voedselconsumptie afhankelijk van import.

De jongste maanden heeft Peking ook nieuwe wetten geïntroduceerd rond militaire paraatheid. Er werden nieuwe schuilkelders geopend in steden aan de Straat van Taiwan, een zeestraat tussen de Chinese provincie Fujian en het eiland Taiwan, en zeker één “noodhospitaal voor oorlogstijd”.

Rekruteringscentra

Verder zijn sinds december in het hele land rekruteringscentra opengegaan. Er werd ook een nieuwe wet van kracht waardoor het leger gemakkelijker zijn reservetroepen kan activeren en een systeem in werking kan stellen voor het aanvullen van gevechtstroepen in geval van oorlog. Het lijkt er dus op dat Xi lessen getrokken heeft uit de mislukkingen van Rusland in Oekraïne.

“Het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen wat deze ontwikkelingen allemaal exact betekenen”, besluit ‘Foreign Affairs’, dat gelinkt is aan de Amerikaanse denktank ‘Council on Foreign Relations’ (CFR). “Het is niet zeker dat er een conflict komt en het dreigt op dit moment ook niet. Maar er is iets veranderd in Peking dat beleidsmakers en bedrijfsleiders wereldwijd niet kunnen negeren. Als Xi zegt dat hij zich klaarmaakt voor oorlog, zou het dwaas zijn om hem niet ernstig te nemen.”

