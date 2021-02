Inval bij verdachte in kinderpornozaak loopt fout: twee FBI-agenten doodgeschoten

Om 6 uur lokale tijd rukte de FBI uit naar de woning van een man die ervan verdacht werd kinderporno te bezitten. Toen de agenten het pand in Sunrise - een buitenwijk van Fort Lauderdale - probeerden te betreden, volgde er een vuurgevecht. Daarbij lieten twee FBI-agenten het leven.

Volgens de ‘Miami Herald’ verschanste de verdachte zich in het appartementencomplex en zou hij zich daar ook van het leven beroofd hebben. De FBI bevestigt enkel dat de dader niet meer in leven is.