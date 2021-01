INTERVIEW. Wat betekent de presidentswissel voor ons land? Professor Criekemans: “Bidens empathische stijl kan inspirerend werken voor Belgische leiders”

‘It’s a new day in America’, dat zijn de woorden die kersvers Amerikaans president Joe Biden onder zijn eerste Instagrampost zette op inauguratiedag. Dat er verandering op til is, staat vast. Dat de nieuwe president voor verbinding en eenheid kiest, is ook zeker. Maar wat betekent de presidentswissel voor ons Belgenlandje? Moet ook onze regering de borst natmaken voor al die goede voornemens? We vroegen het aan Amerikakenner en professor Internationale Politiek aan UAntwerpen David Criekemans.