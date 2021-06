INTERVIEW. Seb Audy (42), reisgezel van Dixie Dansercoer, getuigt in eerste uitgebreid gesprek: “Zijn vrouw bellen is het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb”

“Hij liep amper twee, drie meter voor mij en plots was hij wég.” De stem van Sebastien Audy (42) stokt, wanneer hij vertelt over het dodelijke ongeval van poolreiziger Dixie Dansercoer (58). De Canadees was zijn metgezel op de expeditie over het Groenlandse eeuwige ijs en dus de enige getuige van het drama dat zich een week geleden afspeelde, toen een sneeuwbrug niet sterk genoeg bleek. Nog altijd is hij in Groenland en niet thuis, bij vrouw en zoon. Hij is alleen met beelden, geluiden en gedachten die als demonen door zijn hoofd spoken. “De tragedie zit nog altijd in mijn hoofd: als ik mijn ogen sluit, zie ik het zò voor mij. Ik probeer alles nog te verwerken.”