INTERVIEW. Seb Audy (42), de enige reisgezel van Dixie Dansercoer, getuigt over die fatale maandag in Groenland: “Zijn vrouw bellen met het nieuws is het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb”

“Voor we beginnen: ik wil mijn oprechte deelneming aan de vrouw van Dixie overmaken, aan zijn kinderen, zijn vrienden en aan al wie hem dierbaar was. Dat hij er niet meer is, is een vreselijk verlies”, zegt Sebastien Audy. De Canadees was vorige week de enige ooggetuige van het fatale ongeval van poolreiziger Dixie Dansercoer. Tijdens het gesprek schijnt de zon, maar de donkere schaduw van verdriet blijft de hele tijd over zijn gezicht hangen. “Ik kende Dixie pas twee jaar, maar hij was een fantastische man. Ik bewonderde hem voor alles wat hij al had bereikt in zijn leven. Toch was hij een hele bereikbare man gebleven, vol positiviteit en met een fijn gevoel voor humor. We hebben 31 dagen samen doorgebracht, met tweeën in een tentje, in zware omstandigheden: dat schept een band die verder gaat dan vriendschap.”