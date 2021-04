INTERVIEW. Randi Zuckerberg - jawel, de zus van - komt met pleidooi tegen ‘virtuele bezorgdheid’: “Klikken, delen en dan tevreden zeggen: ‘cool, ik ben een activist’. Zo werkt het natuurlijk niet”

OVERZICHT. Versoepe­len of nog een paar weken extra op de tanden bijten? Zo pakken onze buurlanden het aan

17:26 Niet alleen in België is er een stevig debat gaande over de vraag of en wanneer er weer versoepelingen kunnen komen in de coronamaatregelen. Ook in onze buurlanden wordt er de laatste dagen stevig gebakkeleid tussen voor- en tegenstanders. En terwijl het ene land aan de noodrem wil trekken, kijkt het andere met een bang hart naar zijn eigen versoepelingen. Een overzicht.