INTERVIEW. Professor over mogelijke ‘stunt van Trump’: “Hij heeft als een wilde de strijdstaten bezocht”

Daan, de man die met pen en papier de Gouden Gi­ro-eind­winst pakte: “Als voorberei­ding dag verlof genomen”

3 november Hij geloofde van bij de start al in Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart. Daan Dhondt uit Kruisem had zelfs Arnaud Démare en Filippo Ganna niet nodig om de hoofdvogel van € 5.000 af te schieten in de Gouden Spelen. “Een constante klassementsrenner is belangrijker dan iemand die alleen 4 ritten wint.”