INTERVIEW. Politicoloog Criekemans over Afghanistan: “Noch het Westen noch Rusland zal dit lang kunnen tolereren”

De taliban lijken zich plots als ‘huisvaders' te gedragen: ze willen geen bloed vergieten.

“Er wordt met de Afghaanse regering inderdaad onderhandeld over een ‘vreedzame overdracht van de macht’. Dat heet ‘understanding’: de regering of Amerikaanse troepen zetten geen militaire middelen in tegen de taliban, en omgekeerd laten de taliban een vrije doorgang om de ambassade te ontruimen en iedereen die wil vertrekken die kans te geven. Al zijn er ook geruchten van sleeper cells in Kaboel, heimelijke groepen militanten die Afghaanse regeringsleden die hen eerder bestreden, toch zullen elimineren. Terwijl we spreken, is Kaboel dus nog niet officieel ingenomen, maar de val van de hoofdstad is wel imminent. President Ashraf Ghani zou ondertussen het land verlaten hebben om ruimte te maken voor ‘onderhandelingen’ in Doha. De taliban zullen dicteren hoe de machtsoverdracht zal verlopen. Ze spelen het strategisch door voorlopig geen geweld te gebruiken en te spreken over een zogenaamde ‘inclusieve regering’. Zo kunnen ze achteraf zeggen dat zij stabiliteit hebben gebracht.”