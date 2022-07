INTERVIEW. Moeder Carine (59) over verlies van dochter Dina (30) in Benidorm: “De foto’s van haar toegetakelde lichaam op de rotsen waren ondraaglijk”

Mediamag­naat Murdoch zei op verkie­zings­avond aan Trumps schoonzoon Kushner dat resultaten in Arizona “niet eens dicht bij elkaar” zouden liggen

Arizona was een cruciale staat voor de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Het Republikeins gezinde Fox News riep iets voor middernacht op verkiezingsavond de Democraat Joe Biden uit als winnaar in Arizona ten koste van de Republikeinse kandidaat, Donald Trump. Die was razend en liet zijn schoonzoon en hoofdadviseur, Jared Kushner, verhaal halen bij Rupert Murdoch, de Australische eigenaar van Fox News. Murdoch (91) zei dat de uitslagen van beide kandidaten “niet eens dicht bij elkaar” lagen.

