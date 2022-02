INTERVIEW. Met Marc Van Ranst en minister Kitir in Zuid-Afrika, waar de code van Moderna-vaccin werd gekraakt: “Grote farmabedrijven moeten nadenken of ze dit nog willen tegenhouden”

Het Moderna-vaccin is gekraakt. In Zuid-Afrika, zowaar. België heeft daar een rol in gespeeld, met 8 miljoen euro financiële steun. Ze kunnen daar binnenkort produceren zònder de grote farmabedrijven. Wat betekent dat voor de wereld en vooral: voor de hoop op de terugkeer van de wereld die we kenden in 2019? Mag dat allemaal en zullen de farmabedrijven dat zomaar laten gebeuren? “We hebben een jaar rond de pot gedraaid, in de onderhandelingen met de farmabedrijven over patenten. Ik was dat beu”, zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit), die vandaag met Marc Van Ranst de Zuid-Afrikaanse vaccin-laboratoria in Kaapstad bezoekt. Een dubbelgesprek.