INTERVIEW. Deense topviroloog houdt zijn hart vast voor eigen land: “Alles opengooien is gewoon veel te vroeg. Dit zal tot een explosie aan nieuwe besmettingen leiden”

Proces aanslagen Parijs: Mohamed Bakkali beroept zich op zwijgrecht

Het verhoor van Mohamed Bakkali door het speciale hof van assisen voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is vandaag abrupt tot een einde gekomen. Bakkali beroept zich op zijn zwijgrecht, tot grote ontsteltenis van de burgerlijke partijen. Het verhoor van de Belgisch-Marokkaanse beschuldigde zou twee dagen in beslag nemen, maar Bakkali leek de moed te hebben opgegeven.

26 januari