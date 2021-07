Interpol wil arrestatie zoon oud-president Mali in onderzoek naar verdwenen journalist

Belgische militair gewond bij bomaanslag in Mali

25 juni Bij een bomaanslag op de VN-vredesmissie in het noorden van Mali is vrijdag een Belgische militair gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt. In totaal raakten vijftien Blauwhelmen gewond. Een tweede Belgische militair die eveneens aanwezig was, liep geen verwondingen op.