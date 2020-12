Interpol bindt strijd aan met internetfraude: ruim 20.000 arrestaties

Meer dan 20.000 mensen zijn in september, oktober en november opgepakt bij een grootscheepse operatie die wereldwijd door Interpol gecoördineerd werd in de strijd tegen oplichting via de telefoon of het internet. Dat heeft de politieorganisatie woensdag gemeld.

Delen per e-mail

Het in Lyon gevestigde Interpol lanceerde operatie “First Light” begin 2020 in 35 landen. De verschillende onderzoeken leidden tot ruim 10.000 huiszoekingen, de arrestatie van 21.549 vermoedelijke criminelen, fraudeurs en verdachten van witwasoperaties. Ook werden 310 bankrekeningen bevroren met daarop 127,5 miljoen euro aan vermoedelijk crimineel geld.

De verdachten waren bij verschillende soorten van online-oplichting betrokken, vooral van het type ‘social engineering’, waarbij mensen zodanig gemanipuleerd worden dat ze hun paswoorden of bankgegevens prijsgeven, preciseert de internationale politieorganisatie in een mededeling. Interpol benadrukt dat de criminelen van de context van de pandemie konden profiteren, die vruchtbaar was voor nieuwe listen.

De meeste oplichtingen waren e-mails die zakendeals voorstelden, romantische of seksuele oplichting, ‘phishing’ (het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse website) of ‘smishing’ (sms-phishing) om persoonlijke of bankgegevens te bemachtigen.

Nepagenten

In Singapore pakte de politie een verdachte op die een valse lidkaart van Interpol had, terwijl hij een oudere vrouw vergezelde naar een bankautomaat. Het onderzoek bracht aan het licht dat deze verdachte zelf het slachtoffer was van criminelen die zich voor Chinese politieagenten uitgaven. De criminelen bezorgden hem de valse papieren en gaven hem de opdracht de vrouw te bestelen.

Lees ook: