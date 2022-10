Interparlementaire top benadrukt dat Krim Oekraïens is

ANALYSE. Wie zijn de Russische Wag­ner-huurlingen? En waarom bouwen ze een 200 kilometer lange antitank­muur?

Russische huurlingen van de beruchte Wagner-groep bouwen een antitankverdedigingslijn. Met betonnen piramides en greppels verspreid over zo’n 200 kilometer wil Rusland zo de Oekraïense opmars in Loehansk een halt toeroepen. Een tactiek die ook de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog gebruikten. Opvallend: de linie slaat een stuk van de eerdere door Rusland geclaimde gebieden over. Trekt Rusland zich terug? Of bereidt het net een nieuw offensief voor?

17:14