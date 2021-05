Internettrollen reserveren gratis tickets maar gaan niet opdagen: flop dreigt voor VS-tournee Nigel Farage

Brexit-boegbeeld Nigel Farage (56) timmert in de VS aan een nieuwe carrière. De Engelsman verliet eerder dit jaar na bijna 30 jaar de Britse politiek nadat hij zijn “levenswerk” kon realiseren: het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie krijgen.

De man die ooit toenmalig Europees president Herman Van Rompuy in het EU-parlement uitmaakte voor “dweil”, dook in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 geregeld op bij verkiezingsrally’s van Donald Trump. Iets wat hij vier jaar later in aanloop naar Trumps verloren herverkiezing herhaalde.

De euroscepticus is nog steeds dikke vriendjes met ‘The Donald’ en had eind april nog een persoonlijk onderhoud in Trumps verblijf Mar-a-Lago in Florida.

Onder de noemer America’s Comeback houdt Farage momenteel een heuse tour door verschillende staten om het huidige beleid van de Democraat Joe Biden af te kraken en de loftrompet over voorganger Donald Trump te steken.

Nieuwszender Newsmax, bij veel Republikeinen de favoriete zender nadat Fox News uit de gratie was gevallen, geeft de Brit als een van de enige tv-zenders volop aandacht. Farage stelt dat hij het socialisme in de UK heeft klein gekregen en wil hetzelfde in de VS bewerkstelligen.

De gratis tickets voor de voordrachten krijgen momenteel een extra hoop ongewilde aandacht. Tegenstanders van Farage delen de links volop op sociale media. Ze reserveren de tickets, maar hebben geen enkele intentie om op te dagen.

Iets wat K-pop-fans in juni 2020 hen voordeden. Trumps allereerste verkiezingsbijeenkomst in Tulsa (Oklahoma) - toen nog volop in de eerste coronagolf - zorgde toen niet voor een tot de nok gevulde arena. Een derde van de 19.999 beschikbare zitjes bleef leeg. Een groep TikTokkers met een voorliefde voor Zuid-Koreaanse popmuziek ging er prat op dat zij hiervoor verantwoordelijk waren. Of het ook bij Farage zo’n vaart gaat lopen, valt af te wachten.

