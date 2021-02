Internet voor derde nacht vrijwel volledig afgesloten in Myanmar

Schoten bij betoging in het noorden van Myanmar: “Politie en soldaten schieten in het wilde weg op huizen”

15 februari Bij een grote betoging in de stad Mandalay, in het noorden van Myanmar, zijn er meldingen van schoten. Nieuwsportal Frontier Myanmar citeert vandaag een reporter ter plaatse die spreekt van politie en soldaten die in het wilde weg op huizen schieten. Foto’s op sociale media tonen bloedende mensen. De actievoerders zouden vreedzaam betoogd hebben.