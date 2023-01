Internationale zendingen bij Royal Mail verstoord na mogelijk cyberincident

Belgen bezoeken plek van aanslag New York tijdens terreurpro­ces: “Het is hard. Die man heeft voor de rest van je dagen je leven veranderd”

In New York is gisteren het proces gestart over de zogenoemde Halloween-aanslag in Manhattan, waarbij een man op 31 oktober 2017 met een gehuurde pick-uptruck inreed op voetgangers en fietsers, in naam van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Daarbij kwamen acht mensen om het leven, onder wie ook de Belgische Anne-Laure Decadt (31) uit Oostnieuwkerke, die in New York op citytrip was met haar moeder en twee zussen. Nog eens drie andere Belgen, een gezin bestaande uit een vader, moeder en zoon, raakten gewond.

