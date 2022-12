Internationale vakbondsleider erkent schenking in cash te hebben ontvangen van spilfiguur in Qatargate

Fight Impunity bezorgde Visentini "een schenking van minder dan 50.000 euro", aldus Visentini. In het onderzoek was de vakbondsman een van de zes personen die op 9 december in Brussel werden opgepakt, maar intussen is hij, onder voorwaarden, vrij. Vorige week liet het Internationaal Vakverbond (IVV) weten dat secretaris-generaal Visentini een stap opzij gezet heeft. Morgen volgt een algemene raad van de vakbond die moet beslissen over het lot van de secretaris-generaal.

In een persbericht verduidelijkt Visentini verder dat hij de schenking heeft aanvaard "vanwege de kwaliteit van de donor en het non-profitkarakter". "Men heeft me niets gevraagd, en ik heb niks gevraagd in ruil voor het geld, en er is me geen enkele voorwaarde opgelegd", aldus Visentini.

Van een poging tot corruptie was dus geen sprake, en evenmin van een poging om de positie van de vakbond over Qatar "of gelijk welke andere kwestie" te wijzigen, klinkt het. "De schenking was ook niet bedoeld om de autonomie en onafhankelijk van mezelf en/of IVV te belemmeren", gaat de Italiaan verder. Hij verzekert ook dat zijn mening over Qatar doorheen de tijd niet is veranderd.

Een deel van het geld werd betaald om bepaalde kosten terug te betalen voor zijn campagne om aan het hoofd te komen van de vakbondskoepel. In november werd Visentini verkozen tot secretaris-generaal van de organisatie die 338 vakbonden, in 168 landen, verenigt.