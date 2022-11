Internationale radiotelescoop ALMA in Chili slachtoffer van cyberaanval

Khloie (10) smeekt meermaals om hulp in vrijgege­ven noodoproep van Uval­de-schietpar­tij: “Haast je, er zijn overal lichamen”

Een telefoongesprek van de 10-jarige Khloie die zich schuil hield tijdens de Uvalde-shietpartij, is vrijgegeven. Op 24 mei kwamen negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven in de basisschool nadat een schutter het vuur opende. In het gesprek maakt Khloie duidelijk dat zij en haar klasgenoten in gevaar zijn en vraagt ze verschillende keren om hulp. “Doe voort, er liggen hier veel lichamen.” Op eerder vrijgegeven beelden is er ook te zien hoe er chaos heerst tussen de agenten. Ze weten niet welke informatie nog klopt. Het duurt uiteindelijk veertig minuten voordat de agenten ingrijpen. Sinds de gebeurtenissen ligt de politie onder vuur over hoe ze alles hebben aangepakt. Door het gesprek hadden ze moeten weten dat er een actieve schutter aanwezig was.

