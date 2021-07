Internationale journalistenorganisaties over aanslag op Peter R. de Vries: “Tragische klap voor Europese persvrijheid”

Volgens de EFJ is het essentieel voor elke democratie om het cruciale werk van (onderzoeks)journalisten om misdaad en andere wezenlijke zaken aan te pakken, mogelijk te maken en te beschermen.

De Europese Unie had de afgelopen jaren al meermaals te maken met geruchtmakende aanslagen op journalisten die misstanden blootleggen. De jonge Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak werd samen met zijn verloofde in februari 2018 thuis doodgeschoten. Hij onthulde belastingfraude van zakenlui die banden hadden met toppolitici.

Journaliste Daphne Anne Caruana Galizia (53) uit Malta kwam in oktober 2017 bij een aanslag met een autobom om het leven. Ze was bekend door haar berichten over regeringscorruptie en witwaspraktijken. Het Nederlandse Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt onderzocht namens de organisatie Raad van Europa de gang van zaken na de moord. Premier Muscat zag zich uiteindelijk gedwongen af te treden.

Peter R. de Vries (64) werd dinsdagavond neergeschoten en ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. De schietpartij vond omstreeks 19.30 uur plaats in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar bevindt de studio van RTL Boulevard zich, waar de Vries dinsdagavond aanwezig was.

De Vries staat bekend als misdaadverslaggever en is ook geregeld woordvoerder of vertrouwenspersoon in politiezaken of bij rechtszaken.