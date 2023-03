Internationale gemeenschap zet eerste stappen om Poetin te vervolgen: “Rusland moet ter verantwoording geroepen worden”

Op een conferentie in Lviv, in het westen van Oekraïne, is zaterdag de oprichting aangekondigd van een internationaal centrum voor de vervolging van de verantwoordelijken van de oorlog in Oekraïne. “Rusland moet ter verantwoording geroepen worden voor (de) verschrikkelijke misdaden. Ook Poetin moet ter verantwoording geroepen worden”, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens een toespraak.

Nadat in het voorjaar van 2022 duidelijk was geworden welke wreedheden in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev, hadden plaatsgevonden, gaf von der Leyen haar commissaris voor Justitie Didier Reynders de opdracht te onderzoeken hoe de verantwoordelijken voor de rechtbank kunnen worden gedaagd. “Ik ben er zelf geweest en kon vaststellen welke wreedheden de Russische troepen begaan hebben. Het bewijs wordt steeds duidelijker dat er rechtstreekse aanvallen gebeurd zijn op burgers en op energie- en andere infrastructuur”, zei von der Leyen zaterdag nog eens. Ze noemde foltering, seksueel geweld en standrechtelijke executies als voorbeelden van zulke wreedheden.

Het probleem is evenwel dat het Internationaal Strafhof (ICC) bevoegd is voor de vervolging van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en ‘crimes of aggression’, zoals de Russische aanval op Oekraïne omschreven wordt, maar dat Moskou het ICC niet erkent. Daarom wordt gewerkt aan de oprichting van een apart tribunaal om de Russische president Vladimir Poetin en andere verantwoordelijken van de oorlog terecht te doen staan.

De oprichting van het nieuwe internationale centrum (het ICPA) is daarin nu de eerste concrete stap. De deelnemers aan de conferentie United for Justice in Lviv hebben een akkoord daarover zaterdag ondertekend, maakte von der Leyen bekend.

Neurenberg

Op de conferentie kondigde commissaris Reynders vrijdag al aan dat het ICPA de steun heeft van alle 27 EU-lidstaten en dat het gekoppeld zal worden met het internationaal onderzoeksteam dat bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden in Oekraïne onderzoekt. “Het zal garanderen dat onderzoeken die via dat team worden ondersteund op een coherente en coöperatieve manier gebeuren”, zei de Belg.

Aan de conferentie in Lviv nam vrijdag ook de Amerikaanse minister van Justitie Merrick B. Garland deel. Hij zei dat de VS de inspanningen steunen om de verantwoordelijken van de oorlog in Oekraïne te vervolgen, en dat naar het voorbeeld van de Neurenbergse processen tegen de Nazikopstukken in de jaren 1940 moet gekeken worden.

In de marge van de conferentie had Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola zaterdag een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ze riep de EU-landen nogmaals op gevechtsvliegtuigen te leveren en zei te hopen dat de toetredingsgesprekken met Kiev nog dit jaar van start kunnen gaan.