Internationale Federatie van Journalisten zag afgelopen jaar stijging van aantal gearresteerde reporters: “Crisis in de journalistiek”

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) toont in een nieuw rapport aan dat de mediavrijheid het afgelopen jaar in heel wat landen werd bedreigd. De federatie ziet vooral een stijging van het aantal opsluitingen van journalisten. Zo werden in 2021 maar liefst 365 journalisten gearresteerd, terwijl er dat vorig jaar nog 235 waren. “De wereld moet meer aandacht geven aan de toenemende rechtenschendingen bij journalisten”, aldus IFJ-secretaris-generaal Anthony Bellanger.

Het rapport van de IFJ, waarvan de hoofdzetel gelegen is in Brussel, werd gepubliceerd naar aanleiding van Dag van de Mensenrechten. Volgens Bellanger zijn de aanvallen op journalisten “schendingen van het mensrecht op accurate, objectieve en eerlijke informatie”. De lijsten zouden bovendien het “verergeren van de crisis in de journalistiek” in talrijke regio’s ter wereld in de verf zetten.

Onder de landen die het vaakst verslaggevers achter tralies zetten, zijn China, Turkije en Wit-Rusland met respectievelijk 102, 34 en 29 journalisten. Daarop volgen Eritrea (29), Egypte (27) en Vietnam (21). In Europa werden in totaal 87 reporters opgepakt. De IFJ onderlijnt dat de gevangenisstraffen in China vooral het gevolg waren van de berichtgeving over de coronapandemie – en dan vooral het begin ervan in de Chinese stad Wuhan –, de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het land en de demonstraties in Hongkong.

Daling dodentol

Het afgelopen jaar werden wereldwijd verschillende journalisten om het leven gebracht, al merkt de federatie wel een daling in die cijfers. Zo overleden 45 journalisten in 2021, in vergelijking met 65 vorig jaar. Vooral in Afghanistan liep het dodentol hoog op, met negen vermoorde reporters. Mexico (8), India (4) en Pakistan (3) volgen Afghanistan in de ranglijst.

Ook in de Filipijnen werden drie journalisten gedood. Zo werd woensdag Jesus “Jess” Malabanan, een bekende Filipijnse journalist, nog maar doodgeschoten. De 58-jarige man had onlangs voor het persbureau Reuters gewerkt aan een bekroonde reportageserie over de harde drugsbestrijding van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Volgens collega’s ontving Malabanan al een tijdje doodsbedreigingen.

In Nederland werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries op 6 juli neergeschoten in Amsterdam, na een optreden in het programma RTL Boulevard. Hij bezweek negen dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte in de zaak zit momenteel in de gevangenis.

Nobelprijs voor Vrede

De IFJ merkte dit jaar echter ook “een zeldzame positieve evolutie” op, namelijk de uitreiking van de Nobelprijs voor Vrede aan de Filipijnse journaliste Maria Ressa en de Duitse reporter Dmitry Muratov. Zij strijden voor mediavrijheid in landen waar journalisten op regelmatige basis het slachtoffer van agressie zijn.

BEKIJK OOK.