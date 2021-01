Internationaal WHO-onderzoeksteam aangekomen in Wuhan, twee experts mogen land niet binnen na gezondheidstest

Het internationale team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat onderzoek gaat doen naar de herkomst van het coronavirus, is donderdag in de Chinese stad Wuhan aangekomen. Twee experts van het onderzoeksteam mochten China evenwel niet binnen, bericht onder meer de Wall Street Journal.

Bij de transit in Singapore verhinderden Chinese functionarissen dat de twee wetenschappers aan boord van het vliegtuig naar Wuhan stapten. De gezondheidstest voor hun afreis duidde op antilichamen tegen Covid-19, wat wijst op een eerdere besmetting, aldus de krant. De coronatest zelf zou wel negatief zijn geweest. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wilde het voorval niet meteen bevestigen.

De andere leden van het 10-koppige team zijn intussen wel in Wuhan gearriveerd. In die centraal-Chinese metropool werd het coronavirus eind 2019 voor het eerst vastgesteld. De leden werden na landing in een apart en afgesloten deel van de luchthaven van de stad ontvangen door Chinese functionarissen in beschermende kleding.

Een week geleden had de WHO nog gemeld dat China de inreis van het team blokkeerde. Er was onder een probleem met toelatingen. Peking verklaarde daarop dat er nog voorbereidingen moesten worden getroffen.

Eén van de leden van het onderzoeksteam is de Nederlandse viroloog Marion Koopmans. Koopmans meldde via Twitter dat ze meermalen uitgebreid is getest tijdens de reis naar China. "Alleen al de afgelopen dagen, toen ik naar Azië reisde, ben ik vaker getest dan vorig jaar thuis. PCR's, serologie, temperatuurscans. Absoluut geen speling. Heel anders dan in Europa."

Voorafgaand aan hun werkzaamheden zullen de experts eerst ook nog twee weken in quarantaine gaan in een hotel.

Quote Het kan een lange tocht worden voordat we volledig in kaart hebben gebracht wat er is gebeurd Peter Ben Embarek, de Deense leider van het team

"Na deze twee weken, kunnen we ons verplaatsen en de Chinese experts persoonlijk ontmoeten en verschillende locaties bezoeken", aldus Peter Ben Embarek, de Deense leider van de groep. “Het kan een lange tocht worden voordat we volledig in kaart hebben gebracht wat er is gebeurd. Het idee is om meerdere onderzoeken te doen om hier een beter idee over te krijgen."

De zoektocht naar de oorsprong van het virus is politiek een heel heikele zaak. China vreest te worden aangewezen als verantwoordelijke voor de pandemie. Al maanden zaaien de Chinese autoriteiten twijfel of het virus wel überhaupt uit China afkomstig is.

Volgens de Chinese regering in Peking bestaat de kans dat hoewel het coronavirus voor het eerst in Wuhan werd vastgesteld, de herkomst van het virus ergens anders ligt. Er wordt onder meer verwezen naar onbevestigde berichten dat er al eerder mogelijke besmettingen waren in andere landen. Ook worden huidige sporen van het virus op diepgevroren producten gebruikt als aanwijzing dat het virus uit het buitenland afkomstig zou kunnen zijn. Onderzoekers vermoeden echter vooral dat vleermuizen uit het zuiden van China aan de oorsprong liggen.

Op dit moment geldt in het noorden van China een lockdown, die werd ingevoerd nadat het aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen tijd weer steeg. Eerder bleef het aantal besmettingen in het gebied maandenlang stabiel. De nieuwe lockdown treft ongeveer 20 miljoen mensen.

Donderdag maakte China bekend dat voor het eerst in acht maanden tijd iemand in het land is overleden aan de gevolgen van het virus.

