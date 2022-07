Internationaal team bestudeert radioactiviteit rondom Tsjernobyl

Ruim honderd bekende Fransen beschuldi­gen minister van homofobie: “Ik heb veel vrienden onder ‘die mensen’”

Meer dan honderd publieke figuren in Frankrijk maken bezwaar tegen homofobe uitspraken die de nieuwe minister van Territoriale Eenheid in het verleden heeft gemaakt. De open brief verschijnt zondag in de krant ‘Journal du Dimanche’ en is onder anderen getekend door parlementariërs, burgemeesters, journalisten en activisten.

16 juli