Internationaal Strafhof vaardigt arrestatiebevelen uit omtrent oorlog Georgië-Rusland

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft drie arrestatiebevelen uitgevaardigd in het kader van een onderzoek naar eventuele misdaden begaan tijdens de oorlog in Georgië in 2008. Twee Russen en een in Georgië geboren man worden beschuldigd van oorlogsmisdaden in de oorlog die vijf dagen duurde. Het gaat om drie mannen die belangrijke posities bekleedden bij de pro-Russische rebellen in de opstandige regio Zuid-Ossetië.