Internationaal Energieagentschap voorspelt dat heropening China grootste bedreiging is voor gasprijs

Europa is afgelopen jaar namelijk flink afhankelijker geworden van dit gas. Dat komt omdat de aanvoer van aardgas via pijpleidingen uit Rusland vrijwel stil is gevallen. Veel Europese landen willen dat gas niet meer als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, maar Rusland zette de gastoevoer zelf ook in als wapen. Dat leidde ertoe dat landen elders gingen kijken voor gas.