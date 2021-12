Internationaal Energieagentschap houdt rekening met recordvraag naar steenkool in 2022

Discussie EU-top over energie­prij­zen loopt af op sisser

Een discussie over de hoge energieprijzen is op de Europese top uitgedraaid op een mislukking. Omdat verschillende landen een verwijzing eisten naar de taxonomie - de lijst van economische activiteiten die een groen label mogen krijgen - slaagden de Europese leiders er niet in gezamenlijke conclusies aan te nemen over het onderwerp.

