Internationaal Atoomagentschap ziet mijnen liggen op site van Oekraïense kerncentrale in Zaporizja

Van dag tot dag: hoe groot zou de impact op ons land zijn bij een kernramp in Zaporizja?

Oekraïne waarschuwt dat Rusland de kerncentrale van Zaporizja wil opblazen. De kerncentrale is de grootste in Europa. We maakten een overzicht van hoe een kernramp in Zaporizja zich van dag tot dag zou ontplooien en wat de impact op België zou zijn. Wanneer bereikt de nucleaire wolk ons land? Komt er een tweede Tsjernobyl aan? En zal het Belgisch noodplan in gang treden?