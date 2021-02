Intern reisverslag van WHO: “China deed weinig om oorsprong van virus te achterhalen tijdens eerste maanden van de crisis”

Op stap in Aziatische wijk in Antwerpen: “Familie in China vraagt ons om vooral in België te blijven”

8 februari Exact een jaar geleden - het coronavirus leek nog iets exclusief Chinees - liep de Belg hier in een boog om Aziaten heen. "Die angst is goddank al lang weggeëbd", klinkt het vandaag bij de handelaars in het Antwerpse Chinatown. "Maar onze familieleden in het thuisland snappen niet dat wij dat virus maar niet onder controle krijgen. 'Blijven jullie maar vooral in België!', zeggen ze nu."