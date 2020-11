Interim-president Peru treedt binnen een week alweer af

Merino kondigde zondag zijn vertrek aan in een toespraak op de televisie. Daarin riep hij de bevolking op om een eenheid te vormen. Niets rechtvaardigt de dood van een Peruviaan in legitieme protesten, aldus de vertrekkende politicus. Hij verklaarde ook dat er groepen onder de demonstranten waren die chaos willen veroorzaken. Het is niet duidelijk wie Merino zal opvolgen. Alle ministers van de regering zijn afgetreden maar blijven voorlopig in functie.

De politieke situatie in Peru is de laatste jaren instabiel. In de afgelopen vijf jaar was al tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. Vizcarra's vier voorgangers zijn allemaal verdachten geweest in corruptieonderzoeken. Er staan voor april volgend jaar verkiezingen op het programma.