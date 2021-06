Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens eist vrijlating opposanten in Nicaragua

Muizen­plaag blijft Australië teisteren, nu zelfs gevangenis ontruimd door opmars van kleine knagers

24 juni De muizenplaag in de Australische staat New South Wales loopt gierend uit de hand. Nu heeft zelfs een gevangenis daar deze week zeker 420 gevangenen en 200 personeelsleden moeten evacueren, nadat een nietsontziende stroom aan muizen belangrijke delen van de infrastructuur van het gebouw had kapotgemaakt. Maar ondanks de enorme schade die de knagers ook en vooral aanrichten in de landbouw, is een verzoek om een zwaar rattengif te mogen gebruiken afgewezen door de lokale overheid.