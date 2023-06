Instorting dam in Oekraïne “hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door ontploffing van binnenuit” volgens Amerikaanse experts

KIJK. Leopard 2-tank opgeblazen, of toch gewoon een tractor? Russische propaganda flatert

Volgens de Russen is Oekraïne deze week begonnen met het langverwachte, grote tegenoffensief. Tegelijkertijd claimt het Russische leger de aanvallen van de Oekraïners goed af te slaan. De voorbije dagen slaagde het leger er zelfs in om heel wat door westerse landen geleverde Leopard-tanks te vernielen. Of dat is toch wat de Russische propaganda de bevolking wil doen geloven. Deze beelden gedeeld door Russische staatsmedia tonen de vernietiging van... een tractor.