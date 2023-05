Instabiele rotswand dreigt bergdorpje in Zwitserland te verpletteren: bewoners moeten onmiddellijk evacueren

Plots heel wat activiteit op het front: Oekraïense troepen verhogen druk op verschil­len­de locaties tegelijk

Op verschillende locaties aan het front zijn er Oekraïense operaties aan de gang. In Bachmoet wordt druk gezet op de flanken, met de bedoeling om de Wagner-troepen te omsingelen. In Soledar zouden verschillende eenheden een doorbraak geforceerd hebben. En ook in de regio van Charkiv wordt heel wat activiteit opgemerkt.