Instabiele rotswand dreigt bergdorpje in Zwitserland te verpletteren: bewoners moeten evacueren

NIEUW-ZEELAND Noodtoe­stand in delen van Nieuw-Zee­land om zware regenval, tiener vermist in grot

In de grootste stad van Nieuw-Zeeland, Auckland, is dinsdag de noodtoestand afgekondigd wegens zware regenval. De stad is, net als grote delen van de rest van het land, getroffen door noodweer. Iets ten noorden van Auckland, in de buurt van Whangarei, is een kind vermist in een grot nadat een schoolexcursie in de problemen kwam.