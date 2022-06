Innovatieve drugsmokkelaars kneden ton cocaïne in vorm van aardappelen en kroketten

Britse regering keurt uitleve­ring Julian Assange aan de VS goed: WikiLeaks tekent beroep aan

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft een besluit ondertekend om WikiLeaks-oprichter Julian Assange (50) aan de Verenigde Staten uit te leveren. Assange wordt in de VS verdacht van geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan te lekken. Hij kan 175 jaar celstraf krijgen in de VS. WikiLeaks tekent beroep aan.

17 juni