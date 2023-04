Inkomsten Joe en Jill Biden lopen iets terug: ruim een half miljoen verdiend in 2022

KIJK. Omvergere­den, gestolen en in brand gestoken: oorlogje aan de gang om het 'meest gehate verkeers­paal­tje' van Groot-Brittannië

Het verkeerspaaltje in de Londense Howard Street moet ervoor zorgen dat er minder verkeer kan passeren door de wijk. Maar dat is buiten de automobilisten die een kortere route willen nemen gerekend. Zij rijden het paaltje gewoon omver, of erger... Een verkeerscamera legde vorige zomer vast hoe het paaltje verschillende keren in brand werd gestoken, omver werd gereden of zelfs werd gestolen. Maar de stad heeft nu het heft in eigen handen genomen. Er staat in plaats van een paaltje van plastiek nu twee paaltjes van staal. Daar zullen de automobilisten iets minder graag overheen rijden.