Inheemse Indonesische gemeenschap wil dat regering hun internetverbinding verbreekt: “negatieve impact op geestelijke gezondheid”

Vlamingen in door rook geteister­de New York: “Alsof de wereld eindigt en de zombies komen”

New York kleurt helemaal oranje. Stof en rook van de bosbranden in Canada zijn de grote boosdoener. Verschillende Vlamingen vertellen over hoe zij de voorbije dagen beleefden. Lars (33), op vakantie in New York, getuigt bij HLN LIVE: “Als je de deur opendoet, zie je een ‘sepiafilter’ over heel de stad. Het is alsof de wereld eindigt en de zombies tevoorschijn gaan komen.”