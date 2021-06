Inheemse Canadezen winnen recht om traditionele namen te gebruiken op officiële documenten

Culturele betekenis

Correcte spelling

Enkele maanden geleden besliste de Canadese journaliste Ka’nhehsí:io Deer om terug te keren naar haar traditionele naam nadat ze haar Engelse naam ‘Jessica’ jarenlang in een professionele context had gebruikt. “Ik ben trots op mijn naam, ook al is het altijd een heel gedoe vooraleer mensen mijn naam correct spellen. Bovendien wordt een dubbelepunt niet erkend op een Canadees paspoort, noch kan het worden gebruikt in een e-mailadres of in een naam op sociale media”, zegt de journaliste.