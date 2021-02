Inheemse bevolking telt proportioneel bijna dubbel zoveel coronadoden als blanke Amerikanen

De Indiaanse bevolking is buitenproportioneel zwaar getroffen, zo blijkt uit de nieuwe studie. De inheemse bewoners betreuren 211 doden op 100.000 mensen, terwijl dat bij de blanke Amerikanen 121 op 100.000 is. In werkelijkheid ligt het sterftecijfer bij de oorspronkelijke bewoners nog hoger omdat niet alle cijfers even betrouwbaar zijn en sommige staten en steden er zelfs geen geven. In native gemeenschappen in de staten Mississippi, New Mexico, Arizona, Montana, Wyoming en de twee Dakota’s is de dodentol het hoogst.