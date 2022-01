Ingrid Betancourt neemt als onafhankelijke kandidaat deel aan presidentsverkiezingen Colombia

Congolese rechter veroor­deelt 51 mensen tot doodstraf om moord op VN-ex­perts

Een militaire rechtbank in de Democratische Republiek Congo heeft zaterdag 51 personen, verscheidene bij verstek, ter dood veroordeeld wegens de moord op twee medewerkers van de Verenigde Naties in 2017. Hun executie in de opstandige regio Kasai schokte destijds de diplomatieke wereld en de internationale hulpverleningsorganisaties.

2:36