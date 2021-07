Ingestort flatgebouw in Miami: dodentol loopt op tot 86, nog 43 mensen vermist

Brand in fabriek Bangladesh: fabrieksei­ge­naar opgesloten en aange­klaagd voor moord

15:16 In Bangladesh heeft de politie de eigenaar van de fabriek Hashem Food and Beverage gearresteerd voor moord. In het fabrieksgebouw ontstond donderdag een grote brand, waarbij 52 personen het leven lieten. Onder de slachtoffers waren ook kindarbeiders van 11 jaar en ouder. Volgens Jayedul Alam, het hoofd van de lokale politie, was de ingang van de fabriek op het moment van de brand afgesloten en maakte de fabriekseigenaar inbreuk op meerdere brand- en veiligheidsnormen. De autoriteiten houden hem daarom medeverantwoordelijk voor de brand en hielden hem aan op verdenking van moord.