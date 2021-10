Ingenieur Amerikaanse marine verkocht geheime info over kernonderzeeërs in boterham met pindakaas

De nucleaire ingenieur zou in april 2020 informatie hebben gestuurd naar een buitenlandse regering, met de vraag die informatie over te maken aan de militaire geheime dienst. “Dit is geen hoax”, had hij in de brief geschreven. De Amerikaanse justitie maakte niet bekend om welk land het daarbij ging. De vertegenwoordigers van dat land gaven de informatie in december 2020 aan de Amerikaanse federale politie FBI. Agenten van de FBI gingen daarop via versleutelde communicatie in contact met de ingenieur en betaalden hem cryptovaluta in ruil voor informatie.