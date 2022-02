Influencer Chaima (21) krijgt bakken kritiek nadat ze zichzelf al lachend filmt in migrantenbootje

Belgen worden aangeraden om Oekraïne te verlaten, maar Tom keert vandaag nog terug: “Ik word zenuwach­tig van er niet te zijn”

Ook ons land houdt de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten. Buitenlandse Zaken raadt Belgen intussen aan om Oekraïne te verlaten nu het nog kan, want als de situatie verslechtert, zal dat misschien geen optie meer zijn. Ook reizen naar Oekraïne worden sterk afgeraden. Al vertrekt Tom Murrath (61) na een bezoek aan ons land vandaag nog opnieuw naar het Oekraïense Charkov, waar hij al twintig jaar woont. “Ik ken mensen die nu leren hoe ze moeten schieten of een been afbinden. Er hangt zeker een andere sfeer, maar ik word zenuwachtige van er niet te zijn”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

12 februari