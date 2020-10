Influencer (33) en vader van drie kinderen die bestaan van coronavirus ontkende, overleden aan Covid-19

Hij dacht niet dat er zoiets was als Covid-19 tot hij zelf besmet raakte met het coronavirus, complicaties kreeg en stierf. De Oekraïense fitness influencer Dmitriy Stuzhuk, die op sociale media een gezonde levensstijl promootte en meer dan een miljoen volgers had, laat drie kinderen na. Dat meldt Sky News.

De 33-jarige Stuzhuk raakte besmet tijdens een trip naar Turkije. Eens weergekeerd naar Oekraïne, testte hij positief en werd opgenomen in het ziekenhuis. Na acht dagen mocht hij het hospitaal verlaten, maar kreeg vervolgens hartcomplicaties.

Hij werd in allerijl weer naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn ex-vrouw Sofia (25) was hij toen “bewusteloos” en in “kritieke toestand”. Zij verklaarde op sociale media dat hij cardiovasculaire problemen had en dat “zijn hart het niet aankon”. “Ik deed wat ik kon zodat de vader van mijn drie kinderen zou overleven, maar het ligt niet meer in mijn handen.”

Wat later kondigde ze aan dat hij was overleden. “Enkel warme herinneringen blijven over en drie prachtige kinderen”, schreef ze.

Eerder had de man nog berichten gepost vanop zijn ziekbed waarin hij vertelde dat hij in Turkije was wakker geworden met ademhalingsproblemen. Nadat hij het bestaan van Covid-19 voordien nog had ontkend, wilde hij nu zijn volgers toch waarschuwen: “Ik was iemand die dacht dat Covid-19 niet bestond, tot ik ziek werd. Het is een zware ziekte”, meldde hij nog.