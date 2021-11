Inflatie in Turkije stijgt tot bijna 20 procent

VN stellen zware schendin­gen van mensenrech­ten vast in conflict in Tigray

In het conflict in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië zijn volgens onderzoek van de Verenigde Naties zware schendingen van mensenrechten begaan. Het gaat daarbij mogelijk om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, zo heeft een gezamenlijke commissie van het VN-Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten en de Ethiopische mensenrechtencommissie woensdag in Genève gerapporteerd.

