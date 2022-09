Inflatie in Nederland stijgt naar ruim 17 procent, terwijl Franse inflatie vertraagt naar 5,6 procent

De dalende inflatie is een gevolg van het feit dat de energiefacturen in Frankrijk minder snel stijgen dan de voorbije maanden. Voeding daarentegen wordt duurder. Dat heeft het Franse bureau voor statistiek Insee vrijdag bekendgemaakt. In België is de inflatie in september nog versneld naar 11,27 procent, het hoogste niveau in bijna een halve eeuw. In Duitsland was er eveneens een versnelling, naar 10 procent. Later op vrijdag komt de Europese statistiekdienst met de inflatiecijfers van alle landen van de Eurozone.