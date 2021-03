Inenten tegen de klok met derde golf op de achtergrond: vaccinatie gaat in Europa nergens zo snel als in Hongarije

Nergens ter wereld, op Israël na, worden er momenteel zoveel coronavaccins toegediend als in Hongarije. Het land kocht behalve de ‘westerse’ vaccins die ook de andere Europese landen gebruiken, op eigen houtje nog Chinese en Russische spuitjes, en die worden nu massaal ingezet. De Hongaren hopen op die manier een nieuwe lockdown zo kort mogelijk te houden, want ook het aantal nieuwe coronabesmettingen swingt er weer de pan uit.

Hongarije diende tot vrijdag gemiddeld 0,66 vaccinaties per 100 inwoners toe, zo blijkt uit de cijfers van de gespecialiseerde website Our World In Data. Dat zijn er fors minder dan absolute uitschieter Israël dat aan 1,02 zit, maar wel veel meer dan de rest van de wereld. De Verenigde Staten, het land dat zaterdag nog zijn eigen record brak met 2,9 miljoen vaccinaties op een dag tijd, zitten zo aan 0,63 spuitjes per 100 inwoners per dag, en het Verenigd Koninkrijk telt er 0,51.

Hongarije maakte op die manier de laatste week een fenomenale spurt naar de top van de Europese ranking. Het haalde zelfs ‘voorbeeldland’ Denemarken in, dat elke dag gemiddeld 0,28 vaccins per 100 inwoners zet. België zit volgens Our World In Data aan amper 0,15.

Hongarije is nu, op het kleine eiland Malta na, het enige EU-land waar al meer dan 10 procent van de bevolking (980.000 inwoners) minstens deels is gevaccineerd, tegenover 8,85 procent in Denemarken en 5,38 procent in België. Zo’n 3,18 procent (300.000 inwoners) is volledig ingeënt, tegenover 3,37 procent in Denemarken en 2,97 procent bij ons.

Spoetnik-V en Sinopharm

De steile opgang die Hongarije maakt dankt het land vooral aan hulp van buiten Europa. Enerzijds krijgen de Hongaren hun eerlijke deel van de drie vaccins die ook de rest van Europa heeft - Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Maar tegelijkertijd is de Hongaarse regering de voorbije weken en maanden druk doende geweest met de onderhandeling en aankoop van Chinese en Russische vaccins.

Hongarije gebruikt de Russische Spoetnik-V-entstof nu al sinds februari, net als Slovakije en Tsjechië, en sinds een tweetal weken is daar ook het Chinese Sinopharm-vaccin bijgekomen. Het is het enige land binnen de Europese Unie dat het middel gebruikt, aangezien het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het nog niet heeft goedgekeurd. De Hongaarse toezichthouder heeft de entstof wel toegelaten. Premier Viktor Orbán is overigens zelf ingeënt met het coronavaccin van de Chinese fabrikant.

Derde golf

Tegelijkertijd is de ambitieuze vaccinatiecampagne in Hongarije ook echt broodnodig, nu het land volop getroffen wordt door een zware derde besmettingsgolf en een nieuwe volledige lockdown dreigt. Net als de vaccinatiecijfers zijn ook de besmettingscijfers bijna nergens anders in de wereld zo hoog. Al wekenlang wordt gewaarschuwd dat de ziekenhuizen overspoeld kunnen worden als de opgaande curve niet opnieuw zou zakken.

Maar dat gebeurt voorlopig jammer genoeg niet, zoals op de grafiek van het aantal nieuwe gevallen per miljoen inwoners te zien is. Zaterdag kwam er een recordcijfer van 7.269 nieuwe coronagevallen bij in het land, 14 procent meer dan de dag ervoor. In de ziekenhuizen liggen meer dan 7.250 patiënten, en volgens Orbán kan dat cijfer de komende weken oplopen tot 15.000 à 20.000. Hij had het op de nationale radio over een aanstaande “tragedie”.

Scholen en winkels dicht

Donderdag sloten alle lagere scholen en veel winkels opnieuw hun deuren, en werd de avondklok verlengd in een poging de epidemie opnieuw in te dijken. De horeca blijft gesloten, en in de middelbare scholen blijft afstandsonderwijs de norm. De scholen zullen tot minstens 7 april dicht blijven. Nog strengere maatregelen wil de regering absoluut vermijden, om de economie niet opnieuw in een recessie te duwen na de klap van 5 procent van vorig jaar.

Hongarije plant deze week alleen al 400.000 inwoners in te enten. Het land kampte de afgelopen dagen wel met een tijdelijke dip door een administratief probleem met de lijsten van wie als volgende aan de beurt komt om gevaccineerd te worden. Normaal gezien zou een grote dosis van tienduizenden AstraZeneca-vaccins afgelopen weekend toegediend moeten worden, maar dat is nu verschoven naar het tweede deel van deze week.

Bedoeling blijft volgens Orbán om tegen begin april 2,4 miljoen van de 9,8 miljoen inwoners te hebben gevaccineerd, en 4,7 miljoen tegen begin mei.