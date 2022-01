Indrukwekkende beelden tonen onderzeese vulkaanuitbarsting vanuit de ruimte, tsunami-alarm voor naburige landen

Camera filmt hoe vrouw haar pasgeboren baby in afvalcon­tai­ner dumpt: “Ik handelde in paniek”

In Hobbs (New Mexico) zijn schokkende beelden opgedoken van een vrouw die haar pasgeboren baby in een afvalcontainer gooide. Het jongetje werd zes uur later ontdekt door enkele toevallige passanten en stelt het naar omstandigheden goed. Alexis Avila (18) heeft naar eigen zeggen nooit geweten dat ze zwanger was en handelde in paniek. In afwachting van haar proces werd ze veroordeeld tot huisarrest.

