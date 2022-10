Indringer wilde Nancy Pelosi vastbinden en “haar knieschijven breken”

Vermist jongetje (6) uit Florida duikt twee maanden later op in Canada: doorbraak door bewakings­beel­den

Een 6-jarige jongen die twee maanden geleden door zijn moeder als vermist was opgegeven bij de politie in Miami, is veilig teruggevonden in Canada. Volgens de Canadese politie dook hij op in de plaats Moncton, in de oostelijke provincie New Brunswick.

