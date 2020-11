Indonesische vulkaan barst twee keer uit in drie dagen tijd

Franse president Macron "erg geschrok­ken" door politiege­weld tegen zwarte man

27 november De Franse president Emmanuel Macron reageert "erg geschrokken" op de beelden waarop te zien is hoe de politie in Parijs een zwarte man mishandelt, zo citeert nieuwszender BFMTV uit een reactie van het Elysée. Macron heeft zich nog niet publiekelijk over de video uitgesproken.